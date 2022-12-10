CHP Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer hane çalışmasından umutlu

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Seçim odaklı ziyaretlerde yurttaşlara Aile Destekleri Sigortası (ADS) ve CHP’nin yeni ekonomik politikaları anlatıldı. Daha önce CHP Parti Okulu tarafından ÖBEK sorumlusu eğitimi almış olan partililerle birlikte düzenlenen hane ziyaretlerini ilçe başkanlarıyla birlikte koordine eden Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, yurttaşın en çok ekonomik sorunlardan şikâyetçi olduğunu, geçinememekten dert yandığını ancak geleceğe ilişkin umudunu yitirmediğini vurguladı.

‘HELALLEŞME YÜKSELTTİ’

CHP Kırklareli İl Örgütü’nün saha çalışmalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Başkan Güncer, “Adım adım Kırklareli başlığı altında bundan tam 1.5 yıl önce 2022/2023 Stratejik Planımızı hazırladık. Seçimsiz dönemde siyaset ve genel seçim hazırlık süreci olmak üzere iki aşamalı çalışma planımızı uygulamaya koyduk. 100 bine yakın belde ve köy nüfusuna sahibiz. Buralarda partimizin çiftçi, hayvancı, üretici ve emekli sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlatıyoruz. İlçe merkezlerinde partimizin esnaf, öğrenci, çalışan, sanayici sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlatıyoruz. Hane ziyaretleriyle partimizin sosyal politikalarını anlatıyoruz. CHP iktidarında evinde engellisine, yaşlısına bakan, tarlada çalışan tüm kadınların emeklilik hakkının devlet güvencesi altına alınacağını, sosyal yardımların kadınların hesabına yatırılacağını, Aile Destekleri Sigortası Kurumu ile her aileye aile sosyal hizmet uzmanı atanacağını, bu kapsamda 25 bin gencimizin sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam edileceğini hane ziyaretlerinde anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OY VERMEYENLERİN İLGİSİ’

Sahada gördükleri iki şeyin çok mutlu ettiğini söyleyen Güncer, “İlki daha önce CHP’ye hiç oy vermemiş kişilerin Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısından sonra partimize olan ilgisi. İkincisi de kadınların partimizin sosyal politikalarını benimsemiş olması! Bu gelişmeler hem partimiz hem de ülkemiz için umut verici. Bugüne kadar Kırklareli’nde 6 binin üzerinde hane ziyaretini tamamladık. Hedefimiz tüm hane ziyaretlerini tamamlamak” dedi.