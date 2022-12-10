TBMM'de Ethem Sancak tartışması... CHP'li Engin Özkoç: Tank da yok Sancak da

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Altay Tankı’nın yılan hikâyesine dönen üretimine değinerek “18 ayda tank üretecekti. Aradan 48 ay geçti tank yok. Ethem Sancak var mı? Ethem Sancak yok. Ethem Sancak tankı üretemedi, parayı aldı cebine koydu” dedi.

(Engin Özkoç)

TBMM Genel Kurulu’nda dün bütçe görüşmelerinde konuşan Özkoç, Türkiye’de bir rezalet yaşandığını, göz göre göre ordunun üzerinden bir oyun oynandığını söyledi. Özkoç, “Ethem Sancak denilen kişi benim için nitelikli dolandırıcıdır; 2014 yılında TMSF’den iflas etmiş BMC’yi arsa fiyatına satın aldı. Daha sonra kendi ağzından, ‘Tayyip Erdoğan’a gittim, bana Katar’ı ortak etmesini rica ettim savunma sanayisine gireceğim dedim.’ Katar Emiri arandı, Katar Emiri yüzde 49.9’la Katar ordusunu BMC’ye ortak etti” dedi.

CEBİNE KOYDU

Özkoç, Sancak’ın bir buçuk ay içinde 300 milyon dolar aldığını belirterek, “Sonra, ‘Bana Erdoğan’ın köylüsü olan Talip Öztürk’ü de ortak ettiler’ dedi. Ona da yüzde 25.1 olan hisseyi sattı. Bunların hepsi kendi ağzından... O da hisse payı üzerinden değerlendirince 150 milyon dolar yapıyor. Etti mi 450 milyon dolar. Bedavaya aldığı BMC’nin hisselerini satarak 450 milyon doları aldı cebine koydu” diye konuştu.

(Ethem Sancak)

Özkoç, “Karasu, Sakarya’da 2 milyon metrekare arazi bedelsiz, deniz kenarında BMC’ye verildi. BMC’nin içi tamamen dolduruldu. Yetti mi? Yetmedi. 60 milyon TL, Fikri Işık zamanında net bütün belgeleriyle altyapıya ‘Ben ödeyemem, siz ödeyin’ dedi. Devlet 60 milyon TL ödedi. Yetmedi, yaklaşık 1.5 milyar lira olarak hesaplanan Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinden birisi kendisine verildi” ifadelerini kullandı.

Özkoç, Altay Tankı ihalesinin yapıldığını anımsatarak şunları söyledi: “Giren başka eski yatırımcılar da vardı. Ethem Sancak’ın fabrikası var mı? Yok. Tecrübesi var mı? Yok. İşçisi var mı? Yok. 18 ayda tank üretecekti... Aradan 48 ay geçti tank yok. Ethem Sancak var mı? Ethem Sancak yok. Ethem Sancak tankı üretemedi, parayı aldı cebine koydu ama son bir hamle, ‘Ben burayı bırakırım ama Tosyalı Grubuna 480 milyon dolara satarım’ dedi. Sattı, açıkladım karşı çıkan olmadı. 480 milyon doları da Öztürklerle beraber aldı cebine koydu.”

‘810 MİLYON DOLAR NEREDE’

Özkoç, Bakan Hulusi Akar’a seslenerek “300 milyon dolar Katar’dan aldı, 150 milyon dolar Öztürk’ten aldı, 240 milyon dolar Tosyalı’dan aldı. Sancak’ın cebine 690 milyon dolar girmiş olması gerekiyordu. Öztürklerin de cebine 240 milyon dolar girmiş oluyor. Peki eğer 60-60, 120 milyon dolar verilerek bunlar çekildilerse o zaman geriye kalan 810 milyon dolar nerede? Eğer Sancak’ın dediği doğruysa ‘Bunu bize Tayyip Erdoğan vermedi’ diyor. Bize ‘60-60 120 verdi’ diyor. Ya Sancak Erdoğan’ı itham ediyor, yalan söylüyor. Sancak devleti dolandırdı, ordumuzu oyuna getirdi” dedi.

(Hulusi Akar)