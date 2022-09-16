CHP Kırklareli İl Başkanı Güncer, saha çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta dile getirdiği Aile Destekleri Sigortası’nı, parti örgütleri sahada anlatmaya devam ediyor. CHP Kırklareli İl Başkanı Güncer, çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı, iktidar mesajı verdi.
CHP Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, Kırklareli genelinde Aile Destekleri Sigortası’nın (ADS) yapılan hane ziyaretleriyle ev kadınlarına aktarıldığını söylerken AKP iktidarında yapılması vaadedilen ancak yapılmayan işleri de yurttaşa köy köy dolaşarak anlattığını belirtti.
Kırklareli’nin sorunlarına talip olduklarını belirten Güncer, “Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarına talibiz diyor. Parti yönetimimiz CHP’nin sorunlara yönelik çözüm önerilerini halka anlatmamızı istiyor. Biz de sahada Türkiye’nin sorunlarını ve CHP iktidarındaki çözüm önerilerini halkımıza tek tek anlatıyoruz. Unutulmaması gerekir ki CHP, muhalefette bile iktidarın tüm diretmesine rağmen, sonunda dayanamayıp emekliye yılda iki ikramiye, elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması ve KDV’nin indirilmesi, temel gıdada KDV’nin indirilmesi, gençlerin KYK borç faizlerinin silinmesi gibi halkımızı yakından ilgilendiren sorunları çözüme ulaştırdı. Biraz önce bahsettiğim bu konular, CHP’nin vaatleri arasındaydı! Ve bu sorunları ilk kez genel başkanımız kamuoyu ile paylaşmıştı! Halkımıza diyoruz: Muhalefette yaptıklarımız, iktidarımızda yapacaklarımızın garantisidir” ifadelerini kullandı.
"SORUNLARI BİZ ÇÖZERİZ"
Kırklareli halkının sağlık sorunları başta olmak üzere onlarca sorunla karşı karşıya olduğuna değinen Güncer, Kırklareli’nin dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz onlarca sorunu var. Biz de ilçe ilçe, köy köy dolaşarak bu sorunların farkında olduğumuzu ve çözümün ancak CHP iktidarıyla mümkün olduğunu halkımıza anlatıyoruz” dedi.
"HER YERDE ANLATIYORUZ"
CHP’nin seçim vaatleri arasında bulunan ADS’nin, iyi anlatıldığı zaman kadınlar tarafından çok beğenildiğinin altını çizen Güncer, “ADS’yi en ücra köyümüzden metropol ilçemize kadar her yerde anlatıyoruz. Kadınlar, ADS’yi çok sevdi. Özellikle evde ve tarlada çalışan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımıza umut oldu. Kimse merak etmesin Kırklareli halkı ‘Geliyor, gelmekte olan diyor’ dedi.
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