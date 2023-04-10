CHP Kocaeli Milletvekili adayı Muhip Kanko kimdir? Muhip Kanko kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:38

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kocaeli milletvekili adaylarından biri de Muhip Kanko oldu. Muhip Kanko'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUHİP KANKO KİMDİR?

Muhip Kanko, 1965'te Tunceli'nin Hozat ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Kanko, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde eğitimini tamamladı. Kalp ve Damar Cerrahisi profesörü olan Kanko, geçtiğimiz yıllarda CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Muhip Kanko, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçiminde CHP’den aday adayı olmak için istifa etti.

ÖZEL YAŞAMI

Muhip Kanko, evli ve iki çocuk babasıdır.



