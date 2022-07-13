CHP kurmayları, MHP’li Karakaya ve yandaş medyanın iddialarını değerlendirdi: Masa ‘Cumhur’un fobisi

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partilerin bayram ziyaretleri sırasında 6’lı masaya ilişkin “Meral Hanım 6’lı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak” iddiasında bulundu.

Karakaya’nın bu sözlerinin ardından iktidara yakın medyada yine “6’lı masa dağılıyor” tartışmaları başladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan CHP kurmayları, “Cumhur İttifakı ‘6’lı masa dağılıyor’ diye haberler yayacağına ülkenin halini düşünsünler. Masanın dağılması için bir neden yok. Türkiye kötü yönetildiği için bu masa bir araya geldi. Şu anda daha da ağırlaşan bir süreç var. Millet İttifakı Türkiye’nin ağırlaşan koşullarına ve tek adam rejimine dur demek için bir arada. Sandıkta da bu tek kişilik yönetime son verecekler” ifadelerini kullandı. Masanın birçok komisyon çalışmasıyla da iktidara hazırlandığını belirten kurmaylar, “Yapısal reformlar, göç, ekonomi, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, seçim güvenliği gibi pek çok konuda yol haritaları çiziliyor. 6’lı masa iktidar olduğunda Hasar Tespit Komitesi kurarak ekonomideki durumun ne olduğunu tespit edeceğini de açıkladı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor” yorumunu yaptı.

TUR TAMAMLANACAK

Öte yandan, liderlerin 7 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılacak zirvede birbirlerine yaptıkları turun tamamlanacağına da dikkat çeken partililer, şu bilgiyi paylaştı:

“Liderler 7 Ağustos’ta kendi aralarındaki turu tamamlamış olacak. Ondan sonra tekrar bir tur olur mu, liderler kendi karar verecek. Şu anda ekonomi en önemli konu olarak masalarında duruyor. Erken seçim gibi tartışmalar da sürüyor. Sosyal politikalar, dış politika gibi konularda partiler arası ortak bir yol bulunmaya çalışılıyor. Bunların hepsini konuşacaklardır.”

SIĞINMACILARDA HEDEF ‘DİPLOMASİ İLE GERİ DÖNÜŞ’

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 muhalefet partisinin göç komisyonu geçen hafta Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda, “Sığınmacıların geri dönüşleri nasıl olabilir, hangi hukuksal çerçevede gerçekleşir?” gibi başlıklar ele alındı. Tüm partilerin sığınmacıların dönüşü konusunda ortak fikirde olduğu belirtilirken “toplantıda dönüş için diplomatik yolların işaret edildiği” kaydedildi. Toplantıda, “Hedefimiz geri dönüş. Hem komşularımızı hem de bize göç yollarıyla gelenlerin devletlerini muhatap alarak çözüm arayışında olacağız” değerlendirmesinin yapıldığı belirtilirken partilerin 27 Temmuz’da Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir kere daha göç sorunu için bir araya geleceği öğrenildi.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Biz Suriyelileri ayrı, kaçak yollarla gelen başka ülkelerin vatandaşlarını ayrı değerlendiriyoruz. Çünkü Suriyelilerin geçici koruma statüsünde. Uygun olmamasına rağmen oturma izni verilenler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz” dedi. Türkiye’de yetişen bir sığınmacı nesli olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Şu an ne buraya ne de kendi topraklarına ait büyüyorlar. Bu ileride kriz çıkartabilir. Bizim ana maddemiz geri dönüş. Bunun altında bir sürü alt kol var. Onlar üzerine çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

Sığınmacılar sorununun pek çok alanı içerdiğine ve hepsini ayrı değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti:

“Mesela 2016’da Avrupa Birliği ile ‘Sınırları açarım’ baskısıyla bir pazarlık yapılmıştı. Bugün aynı baskı Türk milletine yapılıyor. ‘Suriyeliler giderse ekonomi çöker’ deniyor. Oysa kayıt dışı yabancılar ekonomiyi çökertiyor. Vergi toplanamıyor, kazanç resmiyetten uzaklaşıyor. Kayıt dışı bir kazanç ve çalışma var. Verilere göre 15 bin Suriyeli’nin burada işyeri açtığı açıklandı ama o 15 bin kişi vatandaş olup açmış. Yani yasalara göre yanındaki beş Türk’e bir yabancı çalıştırabilir. Oysa sahada olan Suriyeliler sadece Suriyelileri çalıştırıyor. Bu başlıkların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor.”