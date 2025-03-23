CHP kurmayları, tutuklama kararını tanımadığını söylüyor: 'Adayımız İmamoğlu, direneceğiz'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 14:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’num tutuklama kararının adaylığına etkisini değerlendiren Bakan “Tutuklama kararı cumhurbaşkanı adaylığına engel olmaz. Çünkü hüküm giymediği için aynı milletvekili adaylığı gibi aday olabilir. Diplomasını o yüzden iptal ettiler. İmamoğlu’nun adaylığını engellemek için yapılmış; bir tarafta terör, bir tarafta yolsuzluk, bir tarafta diploma gibi torba soruşturma yapıyorlar. Tek istekleri aday olamasın. Ama toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Bize oy vermemiş 88 yaşındaki bir vatandaşımız geldi, oyunu kullandı. Burayı bir düğün yerine, genel seçim havasına soktular. Bunu önleyemezler. Çürümüş, yozlaşmış bir iktidarın artık topluma söyleyecek sözü yok”dedi.

''SARAÇHANE'DE DİRENECEĞİZ''

Bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum ihtimali ve tutuklamaya karşı yol haritası sorulan Bakan “Genel başkanımız açıklayacak ama sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek reaksiyon gösteririz. Saraçhane’de olmaya devam edeceğiz. Herkesi de Saraçhane’ye bekliyoruz. Saraçhane artık direniş meydanıdır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Gezi’de 1977’deki 1 Mayıs’ta Taksim neyse, Saraçhane odur” ifadelerini kullandı. “CHP’ye olağanüstü kurultay kararına rağmen kayyum atanır mı?” sorusunu da yanıtlayan Bakan “Hukuken mümkün değil. Ama hukuki bir ortam yok. OHAL koşullarında gibi eylem yasakları getiriliyor” diye konuştu.