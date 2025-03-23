Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için oyunu kullandı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:54

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde duruşması devam ederken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan sandıklarda da oy verme işlemi sürüyor.

Hakkında 'siyasi yasak' kararı verilen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Saraçhane’ye geldi. Kaftancıoğlu, seçime tek aday olarak giren İmamoğlu için oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan ayrıldı.