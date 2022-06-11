CHP kurmaylarından adaylık açıklaması yorumu: 'Psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. CHP kurmayları, “Onlar, adaylarını bizim istediğimiz zaman açıkladı. Biz adayımızı kendi istediğimiz zaman açıklayacağız” ifadesini kullandı.
CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasını değerlendirdi.
CHP kurmayları, “Onlar, adaylarını bizim istediğimiz zaman açıkladı. Biz adayımızı kendi istediğimiz zaman açıklayacağız. Aday konusunda genel başkanımız her zaman ‘6’lı masa adayı belirleyecektir’ diyor” ifadesini kullandı.
Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği “Aday mısın” sorusunu yorumlayan partililer, “Ekonomideki sarsıntıyı bu polemiklerle örtmeye çalışıyor” dedi. Söylem üstünlüğünün muhalefette olduğunu vurgulayan CHP kaynakları; “Psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir” diye konuştu.
Erdoğan’ın “Seçim 2023 Haziran’da yapılacak” sözlerine karşılık “erken ya da baskın bir seçim ihtimalinin hâlâ gündemde olduğu” yorumu yapıldı.
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