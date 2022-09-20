CHP kurmaylarından AKP Elazığ İl Başkanlığı'nın afişlerine tepki: 'Bizde onlara verecek malzeme yok'

20 Eylül 2022 Salı, 17:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yaptığı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanının billboardlara astırdığı afişler CHP’lilerin tepsini çekti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, AKP İl Başkanlığı’nın astığı afişleri değerlendirdi.

Ağbaba, “Türkiye’nin her tarafından pislik fışkırdığını, milletvekilleri ve bürokratların isminin karıştığı büyük yolsuzluklar olduğunu” dile getirerek, “Türkiye’de hangi taşı kaldırsanız adeta pislik akıyor. Türkiye’nin gerçeği bunlar var. Türkiye’de kimsenin umudu AKP değil. Bir gerginlik politikası izleyerek, suçlayarak, hakaret ederek, tekrar kendini var etmeye çalışan siyaset ile karşı karşıyayız” dedi.

Ağbaba, AKP’nin “gerçek yüzünün ortaya çıktığını” belirterek, “AKP İl Başkanı da, bu işleri yapanlar da bilsinler ki bizde onlara verecek malzeme yok. Onlar gerginliklerini yapmaya devam etsinler. Kendi pisliklerinde, kendi saygısızlıklarında, kendi ahlaksızlıklarında boğulmaya devam etsinler. Biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Biz bugün Elazığ’a geldik, kimseyi ayırmadan bütün toplumla kucaklaşmaya çalışıyoruz. Kimse bizim düşmanımız değil. Onlar birilerini düşman görebilir ama düşman gören anlayışı da bu topraklardan kovacağız” diye konuştu.

Ağbaba, 2018 yılına göre CHP’nin Doğu ve Güneydoğu’da oylarının arttığını kaydederek, “2018’den daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’nin her tarafında oylarımızın arttığını çıplak gözle görebiliyoruz” dedi.

“HALKI BÖLMEK ANLAMINA GELİYOR”

“İktidar olan bir partinin temsilcilerinin bunu yapması halkı bölmek anlamına geliyor” diyen CHP’li İlgezdi ise şunları söyledi:

“Tablo, aslında ne kadar ayrıştırdıklarının çok net göstergesi. Bu topraklar, kadim topraklar; hep kardeşlik, dostluk üzerine kurulu yaşadı, yüzyıllar boyunca. Özellikle de iktidar olan bir partinin temsilcilerinin, yetkililerinin bunu yapması halkı bölmek anlamına geliyor. Meşru olan bir partinin, kurucu partinin hedef gösterilmesi; Atatürk’ün olan bir partinin hedef gösterilmesi kabul edilebilir bir şey değil.

Kendilerine verilecek cevap aslında halk tarafından veriliyor. Bunu göreceğiz. Biz her şeye rağmen yolumuzda doğru, düzgün yürüyüp, kucaklaşacağız bu halk ile. Bölmeyecek, birleştireceğiz. Bölmeyecek kardeşleştireceğiz. Çünkü bu topraklarda yıllarca kız alınıp, kız verildi. Bu ülkedeki iklimi bozmaları mümkün değil. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar geliyor, gelmekte olan. Ve bu ülke nefes alacak, bu ülkede insanlar huzur, barış, mutluluk içinde yaşayacak.”