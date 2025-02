Edirne Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44.500 TL oldu!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:38

Güncelleme: 08.02.2025 - 15:38

Edirne Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında belediyede çalışan işçileri kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında en düşük belediye işçi personeli maaşı 44.500 TL, en yüksek ise 51.225 TL olarak belirlendi. 3 yıllık sözleşme kapsamında, personelin alacağı ikramiyelerin ise ilk yıl 44 gün, ikinci yıl 52 gün ve üçüncü yıl 60 gün olması kararlaştırıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine konuşan Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, her zaman emekten ve emekçiden yana olacağını defalarca söylediğini hatırlattı.

2024 Temmuz ayında işçi sendikası ile imzaladıkları TİS’le personeli zor ekonomik koşullar karşısında ezdirmediklerini belirten Başkan Gencan Akın, yeni imzalanan TİS görüşmelerinde de mevcut ekonomik şartlarda belediye personeline daha iyisini ne şekilde yapabileceklerini en ince ayrıntılarına kadar ele aldıklarını belirtti.

"AİLEME SAHİP ÇIKMAK BENİM ASLİ VAZİFEM"

Şu anda belediyeler üzerinde hiç ummadıkları kesintiler ve hacizlerle karşı karşıya olduklarını kaydeden Av. Filiz Gencan Akın, bu şartlara rağmen Edirne Belediyesi’nde önemli bir maliye disiplini sağladıklarını da belirterek şunları söyledi:

“Biz bir aileyiz, güçlü bir aileyiz, işçisiyle, memuruyla beraber Edirne'de her birinizin o kadar büyük bir vazifesi var ki. İlk günde bunu söylemiştim. Demiştim ki herkes işine canı gönülden sarılırsa, herkes görevini layıkıyla yaparsa, inanın bu bütçeyle bile bizim Edirne'de yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok, buna inanın. Filiz başkan maaşları ödeyemeyecek dediler. Ama burada mali disiplini sağladık, mücadelemizi verdik. Ama ben dedim, emekçi kardeşlerimin her zaman yanında olacağım. Her zaman onların maaşlarını eksiksiz bir şekilde ödeyeceğim. Yeri gelecek başka şeylerde taviz vereceğiz, açık vereceğiz. Ama emekçi kardeşlerimin hakkını vereceğim. Çok şükür öyle de oldu. Hiç ummadığımız kesintiler, hiç ummadığımız hacizler, hem içeriden hem dışarıdan çok büyük baskılar var. Çok zorlandığımız anlar oldu ama ondan sonra beklemediğimiz öyle güzel şeyler oldu ki hiç mahcup olmadık. Tabii bu bahsettiğim kısım bizim bu işe inancımız, güvencimiz ve mücadelemizle alakalıydı.

Geldiğimiz noktada Edirne şartlarında elimizden gelenin en üst noktasında, zorlanarak dahi olsa ama sizleri bu ekonomik koşullar altında ezdirmemek gayretiyle bugün bu kararı verdik. Şu anda sokakta vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu sadece benim başarım değil sizlerin de başarısı. Mücadelemiz de hep böyleydi ama her geçen gün artarak devam edecek. İşine sahip çıkan herkesi koruyup kollamak, Edirne Belediye Başkanı olarak benim asli vazifem. Ailemi korumak, aileme sahip çıkmak benim asli vazifem. Bu başarıya tüm personelimle hep birlikte imza attık. Toplu iş sözleşmesinin tüm personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

"BİZ BAŞKANIMIZLA AYNI MASADAYIZ"

DİSK Genel-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Seçkin Hasseli de, yapılan sözleşmede en büyük payın Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’a ait olduğunu söyledi.

TİS için yapılan ön görüşmelerde şu an tüm belediyelerde olduğu gibi Edirne Belediyesi’ni de ilgilendiren başta SGK borçları ve diğer mevcut ekonomik zorlukların yarattığı sıkıntıların farkında olduklarını, ancak Gencan Akın’ın da her zaman personelini ekonomik sıkıntılara ezdirmemek için büyük bir inisiyatif aldığını belirten Hasseli, şunları kaydetti:

“Biz Başkanımızla aynı masadayız. Ama en büyük emek ondadır. Bunu çok net söylüyorum. Seçimden önce 24 bin liraydı maaşlarımız ama yüzde 20 vergi kesintisiyle 20.600 TL civarına düşmüştü. Başkanımızla görüşmelerimizde sürekli bütçede daha ne kadar yer ayırabiliriz, işçi arkadaşlarımızı enflasyona daha ne kadar ezdirmeden geçim sağlayabiliriz mücadelesini vermeye başladık. Ondan sonra 35 bin lirada yani asgari ücretin iki katının üstünde bir anlaşmada bulunduk. Bu anlaşmanın maalesef ikinci ayında vergi dilimleri geldikten sonra bu rakamın altına düşsek de belediye bütçesinden çıkan para olarak yine asgari ücretin iki katı üstündeydik.

Şu anda İller Bankası payının yani belediye gelirleri yüzde kırkı SGK borçları sebebiyle kesiliyor. Ve bu süreçte daha da zor bir sözleşme noktasına geldiğimizde başkanım ile her gün söylediğimde her gün konuştuğumda şunu söyledim. ‘Başkanım, biz aynı masadayız. Biz aynı yoldayız.’ Başkanımız da burada büyük bir insiyatif alarak adım attı. Bugün, İller Bankası payı maaşların tamamına yetmeyen noktalara doğru geldi. Ama bugün bu sözleşmeyi imza altına alıyorsak, buradaki en büyük pay Belediye Başkanımız Av. Filiz Gencan Akın’ındır.”