CHP kurultaya hazırlanıyor... Genel merkeze 'listeyle' yanıt

Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.10.2023 - 07:07

CHP’de 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay için son haftaya girilecek. Partide genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu kanadı da Özgür Özel kanadı da gelecek hafta seçim için son mesajlarını verecek. Partide mevcut yönetimi destekleyenler, “şu ana kadar sessiz kaldıklarını” söyleyerek “Değişimciler tüm propagandalarını yaptılar. Biz de son hafta son sözümüzü söyleyeceğiz. Değişimciler diye öne çıkanların aslında partide uzun dönemdir yaptıklarını anlatacağız” diyor.

Seçim sonrası CHP’de değişim gündemli zoom toplantısını anımsatan ve toplantıya katılan eski CHP MYK üyelerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu kanadı, “Asıl eskiler bu isimlerdi ve şu an onların yerine yeni bir MYK geldi. Şimdi onlar ‘değişimciler’ adı altında geri dönmek istiyorlar” değerlendirmesini yapıyor. Özel’in yapılan ittifakları, verilen milletvekili kontenjanlarını eleştiren konuşmalarına dikkat çeken kurmaylar, “Eskiden yapılan ittifakları savunan konuşmaları şimdiden internette gündem oldu” diyor.

‘DERS ÇIKARILMIYOR’

Özel kanadı ise il il gezerek örgütlerden destek istiyor. Partide değişimi savunanlar da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da DEVA, Gelecek ve AKP’li isimlerle buluşmasını örnek göstererek “Değişim olmazsa ikinci bir 39 milletvekili verme vakası yaşabiliriz. Hatalardan ders çıkarılmıyor” eleştirisini getiriyor.

Değişimciler, genel merkez kanadından önceki yönetimle ilgili gelen eleştirilere de “Önceki yönetimde yer alan, uzun süredir partide görev yapan ve bizi destekleyen hiç kimse listelerimizde yer almayacak. Ama şu anda mevcut yönetimde parti sözcüsü gibi yıllardır görev alan kişiler var. Genel merkez bu kişiler için bizim gibi ‘Aday olmayacaklar’ diyebilecek mi” sorusunu yöneltiyor.