CHP kurultayı hedefte: İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayında usulsuzülük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

Şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edilen iddianamede, "soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı yazılı ve görsel medya organlarında; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'n destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için bir takım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri parti meclis üyeleri ve partililerce dile getirilmesi üzerine başlatıldığı" belirtildi.

Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.



