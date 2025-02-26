CHP kurultayı için 'ihtiyati tedbir' talebiyle açılan davaların tamamına ret

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:18

Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38’inci Olagˆan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle ac¸ılan davaların tamamını reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" ifadelerini kullandı.

AYRI AYRI RET

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir" bilgisini veren Çiftci, şöyle dedi:

"Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir."

"PİYONLUK İÇİN SIRAYA GİRENLERE DUYURULUR"

Çiftci, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur" dedi.



