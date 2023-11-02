CHP Kurultayı ne zaman, nerede, saat kaçta? 38. Olağan Kurultay adayları kim?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:45

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:45

CHP, 38'inci Olağan kurultayında yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçmeye hazırlanıyor.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak.

38. OLAĞAN KURULTAY NEREDE?

CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.

38. OLAĞAN KURULTAY'DA NELER YAŞANACAK?

CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAY ADAYLARI KiM?



Kurultay'da genel başkanlık yarışı Kılıçdaroğlu ile Özel arasında geçecek.

Değişimcilerin desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara’da Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile görüştü.

Bu gelişmelerin ardından bugün ise 95 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı.

Milletvekilleri adına açıklamayı Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yaptı.

Yenilenme sürecinin Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğine inandıklarını belirten Akbulut, “130 milletvekilinden 95'i olarak, 38. Olağan Kurultayımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik" dedi