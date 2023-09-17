CHP kurmayları, Özel ve Öymen'in 'Parti kimliğini kaybediyor' eleştirisine yanıt verdi: Siyaset bilmezlik

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası kongre ve kurultay sürecini başlatan CHP’de, önceki gün Özgür Özel ve Örsan Öymen genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı. İki aday da CHP’nin “Atatürk ilkelerinden koptuğunu ve kimlik kaybı yaşadığını” söyledi.

İki adayın eleştirilerine ilişkin gazetemize değerlendirmede bulunan CHP yönetimindeki isimler, “Eleştirilere demokrat bir tavırla bakıyoruz” dedi. İki adayın da CHP Genel Merkezi’nde açıklama yaptığına ve açıklamalarının partinin sosyal medya hesabından paylaşıldığına dikkat çeken kurmaylar, “Genel başkan kendi mağdur olur, rakiplerini mağdur etmez. Bu nedenle eleştirilerin de genel merkezimizde yapılmasına itiraz etmedi. Sadece bu bile eleştirilere yaklaşımımızı gösterir” ifadelerini kullandı.

“Parti kimliğini kaybediyor” eleştirisinin haksız olduğunu savunan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Bu eleştiri Türk siyasetinin kutuplaştığını, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devrede olduğunu görmemektir. CHP; Kemal Bey döneminde 6 ok ilkelerinden, Atatürk değerlerinden asla vazgeçmedi. Ama muhafazakar ve milliyetçi oyları almak için işbirlikleri de yapmıştı. Buna ‘Değerlerinden vazgeçtiler’ demek siyaset bilmezliktir” yorumunu yaptı.

‘ÇIKIŞLARI BASİT OLDU’

Özel’in daha önce Kılıçdaroğlu ile CHP yönetiminde yer almasını değerlendiren parti kurmayları şöyle konuştu:

“MYK seçim yenilgisi sonrası tümüyle istifa etti. Ancak grup başkanvekilleri yönetimin parçası olmasına rağmen istifa etmediler. İki adayın eleştirileri de etkili olan eleştiriler değildi. Dünyadaki ekonomik bakış açısından bir değerlendirme yapmalarını, sonra Türkiye’ye gelmelerini ve bunun ardından CHP için bir görüntü çizmelerini beklerdik. Parti tarihine göre çıkışları basit çıkışlar oldu.”

Genel merkez kanadı “laikliğe yeterince sahip çıkılmadığına” ilişkin eleştirilere de “Laikliğe anakronik yaklaşım doğru değil” yanıtını verdi.

‘ÖNERİLERDEN FAYDALANILIR’



Parti kurmayları, kurultay için konuşulan 5 Kasım tarihine ilişkin “Kurultay tarihine parti meclisi karar verecek” bilgisini paylaştı. Kurmaylar ayrıca Özel’in dile getirdiği “Genel başkanı parti üyeleri seçsin. Parti Meclisi parti politikalarında söz sahibi olsun” gibi önerilere ilişkin de “Bütün öneriler değerlendiriliyor. Hayata geçirebilir olanların hepsinden faydalanılır” dedi.