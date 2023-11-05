CHP Kurultayı'nda 2'nci gün: Kritik isimler listede

Yayınlanma: 05.11.2023 - 20:38

Güncelleme: 05.11.2023 - 20:38

Genel Seçimlerin ardından CHP’de ortaya çıkan değişim tartışmaları kurultayla sonuçlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Spor Salonu’nda yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Kurultay’ın ilk gününde yapılan genel başkan seçiminde Özgür Özel, 812 oy alarak yeni Genel Başkanı seçildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Özel’in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu’ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.

Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

BAŞVURULAR 19.00'DA SONA ERDİ

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 19.00 itibariyle sona erdi. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek. Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK’nin üyelerini de seçecek.

İL BAŞKANLARINA TOPLANTI DAVETİ

Gazete Duvar’da yer alan bilgiye göre; Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada sabah saat 09.30’da PM adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etti.

Öte yandan Özel’in daha önce partiye yönelik özeleştirilerini tekrarlaması ve partinin sağa kayışını kapsamlı bir şekilde eleştirmesi bekleniyor. Partinin özüne dönmesi çağrısında bulunacak Özel’in, adaylığını açıkladığı gün ilan ettiği tutum belgesi ekseninde bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel’in yeni genel başkanlığı, PM’yi etkileyeceği kadar Merkez Yönetim Kurulu’na da yansıyacak. Aynı zamanda yerel seçimlerde belediye başkan adayları da bu seçime göre şekillenecek.

ÖZEL'İN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Özel, kendisine destek veren ancak CHP’de “yıpranmış” olarak nitelendirildirdiği isimlere PM listesinde yer vermeyeceğini açıklamıştı.

T24'te yer alan habere göre, listede yer alması kesinleşen adayların, bilgilendirildikten sonra tek tek adaylıklarını açıklamaya başladığı öğrenildi. Şu ana kadar adaylıklarını duyuran isimler olan Burhanettin Bulut, Gamze Taşçıer, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Gökan Zeybek, Deniz Yücel ve Suat Özçağdaş’a, Özgür Özel’in anahtar listesinde yer verildiği ve bu isimlerin de adaylıklarını açıkladığı ifade edildi.

Eski MY üyeleri ve zoom toplantısındaki “değişimciler”den Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl ve Seyit Torun da aralarında bulunduğu isimlere PM listesinde yer verilmeyeceği belirtiliyor.

YENİ KADRODA GENÇ VE YENİ İSİMLER

Özel ve destekçileri vekiller, genç ve yeni isimlerden oluşan bir kadro kuracağını açıkladı. Dün yapılan genel başkanlık yarışı sürerken konuşan Özel destekçisi vekiller de “kadın kotası olmayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği olacak” dedi.