CHP Kurultayı'nda ikinci gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:02

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:03

Cumhuritey Halk Partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Kurultay'ın ilk gününde yapılan genel başkan seçiminde Özgür Özel, 812 oy alarak yeni Genel Başkanı seçildi.

ÖZEL, İL BAŞKANLARINI TOPLANTIYA DAVET ETTİ

Kurultay'ın ikinci gününde parti meclisi (PM) seçimi yapılacak. 60 üyeli PM’nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçilecek.

CHP PM üyeliği için 400’ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Gazete Duvar'da yer alan bilgiye göre; Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada sabah saat 09.30’da PM adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etti.

Öte yandan Özel’in daha önce partiye yönelik özeleştirilerini tekrarlaması ve partinin sağa kayışını kapsamlı bir şekilde eleştirmesi bekleniyor. Partinin özüne dönmesi çağrısında bulunacak Özel’in, adaylığını açıkladığı gün ilan ettiği tutum belgesi ekseninde bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel'in yeni genel başkanlığı, PM'yi etkileyeceği kadar Merkez Yönetim Kurulu’na da yansıyacak. Aynı zamanda yerel seçimlerde belediye başkan adayları da bu seçime göre şekillenecek.

ÖZEL'İN LİSTESİ

Özel, kendisine destek veren ancak CHP'de “yıpranmış” olarak nitelendirildirdiği isimlere PM listesinde yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Eski MY üyeleri ve zoom toplantısındaki "değişimciler"den Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl ve Seyit Torun da aralarında bulunduğu isimlere PM listesinde yer verilmeyeceği belirtiliyor.

KADIN KOTASI UYGULANACAK MI?

Özel ve destekçileri vekiller, genç ve yeni isimlerden oluşan bir kadro kuracağını açıkladı. Dün yapılan genel başkanlık yarışı sürerken konuşan Özel destekçisi vekiller de "kadın kotası olmayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği olacak" dedi.