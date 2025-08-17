CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek'ten Özlem Çerçioğlu'na 'rant' tepkisi: 'Oy hırsızlığını meşrulaştırma çabası'

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Kuşadası'ndaki rant" iddialarına ilişkin CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'ten yanıt geldi.

Gürbilek, yaptığı yazılı açıklamada, "Özlem Çerçioğlu tarafından gündeme taşınan Kuşadası’nda imar rantı baskısı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

"Çerçioğlu'nun hiçbir etiğe uymayan, siyasi ikbal korkusu ile yaptığı manevrayı haklı çıkarmak ve oy hırsızlığı yaparak 344 bin CHP'linin hakkını gasbetmesini örtbas edebilmek için klasik yalan ve kumpas kokan eylemlerine başladığını" ifade eden Gürbilek, şunları kaydetti:

"Öncelikle belirtmek gerekir ki, imar konusunda bir rahatsızlığı olduysa neden bugüne kadar sesi hiç çıkmadı? Madem bu kadar baskı altındaydı neden hiçbir suç duyurusunda bulunmadı? Ayrıca hatırlatmak gerekir ki imar konusunda yetkili olan kurum bizzat Aydın Büyükşehir Belediyesidir. Onay makamı kendisiyken ortada baskı yapan bir taraf varsa yine kendisinden başkası değildir. Bu nedenle baskı yapıldığı iddiaları tamamen asılsızdır."

"OY HIRSIZLIĞINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI"

Bahsi geçen konularda Genel Merkez’e yapılmış herhangi bir şikayet ve görüşmenin de olmadığına dikkat çeken Gürbilek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu husus, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından da açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Hal böyleyken, Çerçioğlu’nun bu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Yani dile getirilen iddiaların gerisinde, açıkça görüldüğü üzere yaptığı parti değişikliği ve 344 bin oya yönelik yapılan oy hırsızlığını meşrulaştırma çabası bulunmaktadır.

Bu çerçevede, AKP’li Çerçioğlu hakkında, yapmış olduğu mesnetsiz açıklamalar ile ve bu açıklamaları tek taraflı şekilde yayımlayan medya organları hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Habercilik, karşı tarafın görüşünü almadan yapılan tek taraflı yayınlarla değil, objektif ve tarafsız şekilde yapılmalıdır. Aksi halde bu durum basın etiğine ve basın ahlak yasasına aykırı olup aynı zamanda basın suçu teşkil etmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, gerekli hukuki süreçler en kısa sürede başlatılacaktır."

ÇERÇİOĞL'NUN 'KUŞADASI' İDDİASI

Bugün AKP'ye yakın Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuşan Çerçioğlu, Kuşadası'ndaki imar rantı nedeniyle parti değiştirdiğini öne sürmüş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e durumu anlattığını ancak hiçbir yanıt alamadığını iddia etmişti. Çerçioğlu, konuya ilişkin olarak sözleri şöyle:

"Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İki arkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim. Bir şey söylemedi... Yorum yapmadı. Hazırlıklı gitmiştim... Her şeyi tane tane, uzun uzun anlattım... Belgeleri gösterdim... Özgür Bey, sadece dinledi.”