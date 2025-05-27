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CHP'li Adıgüzel 'Beka meselesi' diyerek açıkladı: Ordu'da 200 bin insan tehlike altında

CHP'li Adıgüzel 'Beka meselesi' diyerek açıkladı: Ordu'da 200 bin insan tehlike altında

27.05.2025 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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CHP'li Adıgüzel 'Beka meselesi' diyerek açıkladı: Ordu'da 200 bin insan tehlike altında

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel altın madenindeki siyanür tehlikesi yüzünden Ordu'da en az 200 bin insanın tehlike altında olduğunu söyledi.

Sivas-Ordu sınırında bulunan Koyulhisar Güzelyurt Mahallesi'ndeki Sulugilin Deresi kırmızıya boyandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yakınında siyanürle işletilen altın madeninin liç alanının bulunduğu dereye gitti. Deredeki tehlikeye dikkat çeken Adıgüzel, "Henüz daha siyanür havuzu tam faaliyete bile geçmeden liç alanından yağmurla beraber gelen maddeler dereyi bu hale getirdi. Burası doğrudan Melet suyuna karışıyor. Bu su da Altınordu ilçemiz dahil olmak üzere Ordu'nun su temininde kullanılıyor. Yani Altınordu'da ve daha yukarıdaki mahallelerde bulunan en az 200 bin insan tehlike altında..

Bu suyun derhal analiz edilerek, dereden numune alınarak incelenmesi lazım. Konu ile ilgili Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçtik.  Derhal inceleme yapılmasını ve Altınordu için önlem alınmasını istedik. Sivas sınırları içerisinde yer aldığı için, Sivas milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız Ulaş Karasu da konuya müdahil oldu. İki taraftan da takip ediyoruz. Buradaki felaketleri maalesef önümüzdeki günlerde daha çok duyacaksınız. Melet havzasına karışan bu tehlike çok daha büyük felaketlere de gebe... Bu siyanür yatakları ve zehir çukurlarının tamamen kapatılması bir milli beka meselesidir" dedi.



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