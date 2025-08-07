CHP'li Bağcıoğlu'ndan 12 şehit için soru: Tugay Komutanının emekli edilmesinde facianın etkisi var mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada metan gazından zehirlenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin tahkikat raporunun yayımlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde daha önce şehit olan silah arkadaşlarının naaşına ulaşmak ve vatan toprağında defnedilmesini sağlamak için bir mağarada faaliyet gösteren ve metan gazı neticesinde şehit olan 12 kahraman evladımıza en içten minnet duygularımla Allah'tan rahmet diliyorum.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tahkikat raporu bugün açıklandı. Elbette acımız hala büyük ve yüreğimizi yakıyor ama kamuoyu vicdanının tatmin edilmesi için daha önce de gündeme getirdiğimiz ve tahkikat raporunda açıklık getirilmeyen bazı soruların cevaplanması gerekiyor. Aziz şehitlerimizi geri getirmez ancak bu konuda yapılacak çalışmalar ve alınan dersler sisteminin işletilmesi müteakip dönemde böyle olayların yaşanmasını engelleyebilir. TSK’nın her bir ferdinin kahramanlığından ve canları pahasına silah arkadaşları ve vatan için her türlü fedakarlığı yapacaklarına inancımız tamdır. Ancak onlara olan borcumuz şehadetlerine neden olan olayda en ufak bir soru işaretinin bırakılmamasıdır

''HASTANE OLARAK KULLANILAN BİR MAĞARA''

Olayın yaşandığı mağara çok katlı ve en önemlisi daha önce terör örgütü tarafından hastane olarak kullanılan bir yerleşkedir. Dolayısıyla bu mahalde askerlerimize tehdit oluşturabilecek zararlı gazların ve kimyasalların bulunması çok doğaldır. Her türlü askeri harekat ve faaliyetin planlamasında beklenmedik durumlara karşı tüm olasılıkların değerlendirilmesi zorunlu ve en temel husustur. Bu nedenle; yaşanan gelişmenin istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Planlama aşamasında yaşanan bu muhakeme ve tedbir zafiyetinin tekrarlanmamasına yönelik tedbirler alınmış mıdır? Mağarada kontrol faaliyeti icra eden köpek zehirli gazlara yönelik tespit kabiliyetine sahip midir? Yoksa TSK envanterindeki standart patlayıcı veya narkotik madde tespit eden köpeklerden midir? Eğer köpek özel olarak gaz konusunda eğitimli değilse gaz dedektörü kullanılmasından neden imtina edilmiştir? Bu durum değerlendirmeye esas olması gereken bir faktördür.

''EMEKLİLİK KARARINDA FACİANIN ETKİSİ VAR MI?''

Askerlerimizin emir beklemeden arkadaşlarını kurtarmak için mağaraya girmesi elbette takdire şayan bir kahramanlık örneğidir. Ancak böylesi karmaşık ve tehlikeli bir durumda emir beklemeden girmeleri disiplinin tesisinde bir zafiyet olarak ortaya çıkmakta mıdır? Mağara dışında beş doktorun müdahale ettiği bilgisi verilmiştir. Bu doktorlar facia yaşanmadan önce o bölgede midir? Yoksa mağarada askerlerimiz rahatsızlıklandıktan sonra mı bölgeye intikal ettirilmiştir? Eğer öyle ise bu bir planlama zafiyeti değil midir? Harekat sahasında faaliyet gösteren Tugay’ın komutanı Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli edilmiştir. Bu emeklilik kararında bu facianın etkisi var mıdır?"