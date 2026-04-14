CHP’li belediye başkanı Kumbul partisinden istifa etti: AKP’ye mi geçecek?

CHP Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden istifa ettiğini duyurdu.

Kumbul'un istifasını duyuran CHP Antalya İl Başkanlığı, 15 Nisan Salı günü saat 15.00'te Serik Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını bildirdi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifa etmesi üzerine; İl Başkanımız Nail Kamacı, İl yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerimiz tarafından yarın (15 Nisan 2026 Salı) saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz."

ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, İl Yöneticilerimiz, Milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat İlçe yöneticileimiz ile birlikte, yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba) Saat 15.00'da Serik… — CHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞI (@antalyachpil) April 14, 2026

Kumbul'un, CHP’den istifa etmesi sonra AKP’ye geçeceği iddiası da bulunuyor.