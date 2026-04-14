CHP’li belediye başkanı Kumbul partisinden istifa etti: AKP’ye mi geçecek?

CHP’li belediye başkanı Kumbul partisinden istifa etti: AKP’ye mi geçecek?

14.04.2026 22:18:00
CHP’li belediye başkanı Kumbul partisinden istifa etti: AKP’ye mi geçecek?

Antalya'da CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, partisinden istifa etti. CHP Antalya İl Başkanlığı, istifaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

CHP Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden istifa ettiğini duyurdu.

Kumbul'un istifasını duyuran CHP Antalya İl Başkanlığı, 15 Nisan Salı günü saat 15.00'te Serik Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını bildirdi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifa etmesi üzerine; İl Başkanımız Nail Kamacı, İl yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerimiz tarafından yarın (15 Nisan 2026 Salı) saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz."

Kumbul'un, CHP’den istifa etmesi sonra AKP’ye geçeceği iddiası da bulunuyor. 

