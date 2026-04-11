CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer görevinden istifa etti

11.04.2026 16:35:00
İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer görevinden istifa etti.

CHP İl Başkanı Ümit Özer'in görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Özer, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan kongrede Feyzullah Keskin'i geçerek yeniden başkanlığa seçilmişti.

Özer’in istifasının 13 Nisan Pazartesi günü parti genel merkezinde yapılacak MKYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı öne sürüldü.

ÜMİT ÖZER KİMDİR?

1972’de Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğan Özer, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu. Meslek hayatında mühendislik ve özel sektörde yöneticilik yapan Özer, CHP’de il yönetimi ve Kadın Kolları İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018’de CHP Kayseri’nin ilk kadın il başkanı olarak seçilen Özer, iki dönem bu görevi yürüttü. 28. Dönem milletvekili adaylığı sürecinin ardından 39. Olağan Kurultay’da yeniden il başkanlığına seçilmişti.

CHP'den Nevşehir mitingi: İmamoğlu'nun mektubu okundu, Özgür Özel iktidara ara seçim çağrısı yaptı Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde yaptığı konuşmada ara seçim çağrısını yineledi. Özel, "Ya erken seçim yapacaksın ya da tarihe seçimden kaçan lider olarak geçeceksin. Emekliler için çalışanlar için ara zam şarttır, demokrasi için seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin sandığı yapın genel seçimi" ifadelerini kullandı.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret etti: Başaran Aksu cezaevinde açlık grevine başlıyor CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Başaran Aksu'yu ziyaret etti. Bakırlıoğlu, Ankara’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin başlatacağı eyleme dikkat çeken Aksu’nun, dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurdu.
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bugün Nevşehir'de... Ömer Fethi Gürer: 'Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz' CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Nevşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, "Bir yanda 50 milyona yakın nüfus açlık sınırının altındaki gelirle yoksullaşırken, bir yanda hukuk dediğimiz kavramın sürdürülebilirliğiyle ilgili sorunların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Onun için bu miting çok önemli. 104 miting çok büyük başarıyla gerçekleşti. Bugün de Nevşehir halkının bu alanı dolduracağına ve Genel Başkanımızın ülke gündemiyle ilgili önemli konularda açıklama yapacağına inanıyorum. Tüm yurttaşlarımızı mitinge bekliyoruz" dedi.