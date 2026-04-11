CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer görevinden istifa etti

CHP İl Başkanı Ümit Özer'in görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Özer, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan kongrede Feyzullah Keskin'i geçerek yeniden başkanlığa seçilmişti.
Özer’in istifasının 13 Nisan Pazartesi günü parti genel merkezinde yapılacak MKYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı öne sürüldü.
ÜMİT ÖZER KİMDİR?
1972’de Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğan Özer, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu. Meslek hayatında mühendislik ve özel sektörde yöneticilik yapan Özer, CHP’de il yönetimi ve Kadın Kolları İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2018’de CHP Kayseri’nin ilk kadın il başkanı olarak seçilen Özer, iki dönem bu görevi yürüttü. 28. Dönem milletvekili adaylığı sürecinin ardından 39. Olağan Kurultay’da yeniden il başkanlığına seçilmişti.