Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burak Yılmaz maçın ardından istifa etmişti: Gaziantep FK resmen açıkladı!

14.04.2026 16:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, dün oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

40 yaşındaki teknik direktör Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım" açıklamasını yaptı.

32 MAÇTA 12 GALİBİYET

Sezona başladığı İsmet Taşdemir ile 2 maç sonra yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti. Kırmızı-siyahlı takımın başında 16 maça çıkan Yılmaz 15 Aralık'ta görevinden ayrılmış ancak 4 gün sonra yeniden görevine dönmüştü.

Gaziantep FK'nin başında 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle maç başı 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. hafta sonunda 34 puanla 11. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #istifa #gaziantep #burak yılmaz

İlgili Haberler

Victor Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda! Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında gol atarak Burak Yılmaz'ın bir sezonda attığı 8 gollük Türk takımı rekoruna ortak olmaya çalışacak.
Burak Yılmaz'dan istifa kararı: Maçın ardından duyurdu! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından istifa kararı aldığını duyurdu.
Arkasını döndü ve bu cümleyi kurdu... Gaziantep FK'den istifa eden Burak Yılmaz'dan basın toplantısı sonrası korkutan sözler: 'Beni biri vurur ha!' Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti. Basın toplantısında zehir zemberek açıklamalar yapan Burak Yılmaz, toplantı odasından ayrılırken çok çarpıcı bir ifade kullandı. Yılmaz'ın o cümlesi sosyal medyada gündem oldu.