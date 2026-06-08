CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi

Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, partinin 38'inci olağan kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından yaşanan olaylar sonrası CHP Tekirdağ İl Örgütü tarafından disipline sevk edildiği öğrenildi. Karar Olağanüstü toplanan İl Yönetim Kurulu’nun oy çokluğuyla alındı.

İL BAŞKANINI ELEŞTİRMİŞTİ

Önceki gün yapılan muhtarlar toplantısında CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç’un Vahap Akay'a, Süleymanpaşa mitinginde “Bugün mutlak butlan kararı açıklanırken çay içenleri değil, profil resmine Ekrem İmamoğlu’nu koyanları, butlancılarla pazarlık yapanları değil, burada aslanlar gibi duran belediye başkanlarımızın alnından öpüyorum” sözleri hatırlatılmıştı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay bunun üzerine “O içtiğimiz çayın konuyla alakası yok. Asfalt serme rahatlığıyla, ferahlığı ile CHP’li bir belediye başkanı olarak o gün hem memleketime hem de partimize hizmet ediyordum. Partiye mutlak butlan davası geldiğinde tatilini kesmeyen, iradesi kendi elinde olmayan özel kalem il başkanına hesap verecek halim yok benim. Bir kere daha söylüyorum. İradesi kendi elinde olmayan özel kalem il başkanına verecek bir hesabım yok benim. Senin partine dava olduğunda tatilini kesmeyeceksin sen, tatil yapmaya devam edeceksin, ben burada görevimin başında ben çay içiyormuşum diye bana laf söyleyeceksin. Hadi oradan, baksın işine. O önce mesaisini belediyeden çıkarsın, önce partisinde mesai yapmayı öğrensin. Sonra bana gelsin laf söylesin” ifadelerini kullandı.