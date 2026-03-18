CHP'li Çiftci'den, Ömer Çelik'e 'Akın Gürlek' yanıtı: 'Gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı'

18.03.2026 09:31:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki mal varlığı açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Belgesi varsa yargıya gitsin" şeklindeki ifadelerine CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iddiaları resmi makamlara birçok kez taşıdıklarını belirterek " Baktık ki yargıya giderek, yargıyı kilitleyenlerden bu gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı; Genel Başkanımız da bu durumu halka götürdü ki kararı milletimiz versin" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı hakkındaki açıklamasına ilişkin "Belgesi varsa yargıya gitsin" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çiftci, parti olarak bu konuyla ilgili defalarca yargıya ve HSK'ye gittiklerini belirterek "işin en trajikomik yanı ise, şikayetlerimizi değerlendirecek olan HSK'nın başında şimdi Adalet Bakanı sıfatıyla bizzat şikayet edilen kişi, yani Akın Gürlek oturuyor. Baktık ki yargıya giderek, yargıyı kilitleyenlerden bu gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı; Genel Başkanımız da bu durumu halka götürdü ki kararı milletimiz versin" dedi.

Çiftci'nin açıklaması şöyle:

"Sn. Ömer Çelik , Genel Başkanımız Özgür Özel’in bugün kamuoyuyla paylaştığı belgeler üzerine 'Belgesi varsa yargıya gitsin' şeklinde bir açıklama yapmışsınız. Partimizin nicedir hukukçu kurmayayım; size eksik bırakılan bir bilgiyi ilk elden vereyim istedim. Biz bu konular için belgelerimizle defalarca yargıya ve HSK'ya gittik.

Bir haber daha vereyim, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bugün açıkladığı belgeleri de yargıya taşıdık.

07.11.2025 tarihinde, Akın Gürlek'in Lüksemburg merkezli ETIMINE SA şirketindeki kanuna aykırı yönetim kurulu üyeliği belgeleriyle HSK'ya,

17.12.2025 tarihinde, Tema İstanbul 2 ve Senfoni Etiler'deki hayatın olağan akışına aykırı astronomik gayrimenkul trafiğini (Haksız Mal Edinme) delilleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına,

26.01.2026 tarihinde ise reddedilen dosyamız için (Karar No: 2025/23972) yeniden inceleme talebiyle tekrar HSK'ya başvurduk.

Ancak belgeleriyle yargıya yaptığımız her başvuru bir biçimde ya hukuka aykırı şekilde kapatıldı ya da HSK'da beklemeye alındı. İşin en trajikomik yanı ise, şikayetlerimizi değerlendirecek olan HSK'nın başında şimdi Adalet Bakanı sıfatıyla bizzat şikayet edilen kişi, yani Akın Gürlek oturuyor.

Baktık ki yargıya giderek, yargıyı kilitleyenlerden bu gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı; Genel Başkanımız da bu durumu halka götürdü ki kararı milletimiz versin.

Belgeler savcılık ve HSK raflarında duruyor, dileyen bakabilir.

Takdir yüce milletimizindir."

İlgili Konular: #HSK #Akın Gürlek #Gül Çiftçi

Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' iddialarına AKP'den ilk açıklama Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin iddialarına AKP'den ilk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Varsa bir delili gitsin yargıya. Daha önce de tamamen dedikodu olan açıklamalar yapıyor. Burası magazin derneği değil. Siyasetin de denklemi var." dedi.
Murat Emir'den Akın Gürlek'e: ‘Yargıya şikayetin önünü kapatarak, halkımıza şikayetin önünü siz açtınız" CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığı iddiaları üzerinden yüklendi; başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek “Yargıya şikayetin önünü kapattınız, halkın denetiminin önünü açtınız” dedi.
Özel, canlı yayında meydan okudu! Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunulacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği mal varlığı iddialarını yineledi ve “Açıklasın mal varlığını” diyerek Gürlek’e meydan okudu. Gürlek'in "Yargıya gitsin" sözleri üzerine Özel, hazırlanan suç duyurusunun yarın sabah 09.05'te UYAP sistemine yüklenerek resmi makamlara teslim edileceğini duyurdu.