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CHP'li Engin Özkoç ihraçlara tepki gösterdi, 'kurultay' çağrısı yaptı

CHP'li Engin Özkoç ihraçlara tepki gösterdi, 'kurultay' çağrısı yaptı

11.06.2026 14:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li Engin Özkoç ihraçlara tepki gösterdi, 'kurultay' çağrısı yaptı

'Mutlak butlan' yönetiminin 9 milletvekili için ihraç talebine tepki gösteren CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, "Mevcut siyasi iktidarın aparatına dönüşmüş, bağımsızlığı neredeyse ortadan kalkmış, toplumsal güvenini kaybetmiş yargı düzenine arkadaşlarımızın teslimi anlamına da gelmektedir; reddediyoruz" tepkisini gösterdi. Özkoç ayrıca, 'kurultay çağrısında bulundu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, 'mutlak butlan' yönetiminin 9 milletvekilini ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmesi kararı tepki gösterdi.

"MEVCUT SİYASİ İKTİDARIN APARATINA DÖNÜŞMÜŞ..."

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyasi parti tüzükleri, parti içi hukukun temel metinleridir. Partinin nasıl ve hangi usullerle yönetileceğini, üyelerin hak ve sorumluluklarını, adaylık ve yönetime katılım süreçlerinin temel ilkelerini belirler. Dahası, tüzükler yalnızca partiyi ve üyeleri bağlayan kurallar bütünü değildir; aynı zamanda her bir üyeyi parti yönetimlerine karşı koruyan ve yönetimlerin üyelerine yönelik yükümlülüklerini kayıt altına alan temel güvencelerdir.

Bu çerçevede, dokuz arkadaşımızın; mutlak butlan kararı sonrasında oluşan CHP MYK’sı tarafından, partimizin yürürlükteki tüzüğünün açık hükümlerine aykırı biçimde disipline sevk edilmesini kabul etmiyoruz. Bu sevk kararı aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın aparatına dönüşmüş, bağımsızlığı neredeyse ortadan kalkmış, toplumsal güvenini kaybetmiş yargı düzenine arkadaşlarımızın teslimi anlamına da gelmektedir; reddediyoruz. 

Bu bağlamda, dokuz arkadaşımız hakkında alınan disipline sevk kararının yalnızca parti tüzüğüne değil; hukuk devletinin evrensel ilkelerine ve Anayasa’nın koruması altındaki masumiyet karinesine de aykırı olduğunu vurguluyoruz."

'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇAĞRISI

Vakit kaybetmeden 'olağanüstü kurultay' yapılması gerektiğini vurgulayan Özkoç, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihtiyacı, üyelerini suçlu ilan eden disiplin mekanizmaları değil; hukuku, parti içi demokrasiyi ve tüzük hükümlerini eksiksiz uygulayan bir yönetim anlayışıdır. Bunun yolu da vakit geçirmeksizin yapılması gereken olağanüstü kurultaydan geçmektedir."

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