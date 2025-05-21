CHP'li Gezmiş'ten çevre katliamına tepki: İnsanlar zehir soluyor

CHP Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş Doğankent Çatalağaç Köyü'nde yaşanan çevre katliamını Meclis gündemine taşıdı. Maden şirketlerinin çevreye verdiği zararları dile getirerek, yetkilileri göreve çağıran Gezmiş, yaşananlara tepki göstererek "ÇED Raporu süresi dahi tamamlanmadan bir maden firması atık depolama havuzu sayısını artırıyor ve buraya akıtılan kimyasal maden atıkları derelere sızıyor, derelerden de denize akıyor. Bu durum çevreyi ve tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Gezmiş, "İktidara mensup bir milletvekilinin sahibi olduğu Doğankent Çatalağaç mevkiindeki maden şirketi çevreye zarar veriyor. Yöre halkı ilgili makamlara şikayet etse de olumlu sonuç alınamıyor. ÇED Raporu süresi tamamlanmadan yenileri yapılan atık depolama havuzundan akıtılan maden atıkları dereleri kirletiyor, balıkları öldürüyor, çevreyi tahrip ediyor, insanların zehir solumasına neden oluyor" dedi.

Konuya ilişkin yanıtlaması istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi veren Gezmiş şu sorulara yanıt aradı:

1.Söz konusu maden sahasında ÇED süreci tamamlanmadan yeni bir atık havuzu inşa edildiği bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Eğer bilginiz dahilinde ise bakanlığınızca bir işlem yapılacak mıdır?

2. Kimyasal atık içeren suların dereye sızdığına dair görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu çevre suçuna ilişkin bakanlığınızca yapılan resmi bir inceleme var midir? Yoksa soruşturma başlatılacak mıdır?

3. Bu maden işletmesine daha önce uygulanan idari yaptırımlar nelerdir? 120 gün süre verilen yükümlülükler yerine getirilmiş midir? Getirilmediyse bu şirkete tanınan ayrıcalığın arkasında ne yatmaktadır? Neden faaliyetini sürdürmesine izin verilmektedir?

4. Giresun halkının sağlığını ve doğasını tehdit eden bu maden faaliyetlerinin derhal durdurulması için bakanlığınız ne zaman harekete geçecektir?