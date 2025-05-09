Giresun'da iki kadının öldürülmesi... CHP'li Gezmiş: 'Okullarda bunlar nasıl çalışıyor?'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:27

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:27

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde okulun güvenlik görevlisi A.T. (55), bu sabah okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. İki kadının hayatını kaybettiği olayın ardından A.T. gözaltına alındı.

Ülke gündemine yerleşen vahşete ilişkin CHP'den bir açıklama geldi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, şöyle konuştu:

''İki kadın cinayeti yaşandı bugün Giresun’da. Bu kişinin 5 yıl önce okula hükümlü kadrosundan girdiği söyleniyor. Bununla ilgili, ilgili mercilere sorularımı sordum, cevap bekliyorum. Bu kişiler, hükümlüler okullara böyle istedikleri gibi girebiliyorlar mı? Çok yüksek oranda suç kaydı olduğuna dair bilgiler aldım. Burada bir güvenlik zafiyeti mi var? Bu kişi okula nasıl girdi? Okullarda bunlar nasıl çalışıyor? Silahla okula nasıl bulunabiliyor? Olayın takipçisi olacağımı söylemek istiyorum. Gerekli bilgileri aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şu anda Giresun’a gitmek üzere yola çıkıyorum.''