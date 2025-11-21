Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Kadim Durmaz: 'GSS primine yapılan bu zam derhal geri çekilmelidir'

21.11.2025 15:10:00
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılmasına tepki gösterdi. Zammın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunan Durmaz, "GSS, yoksulluğu cezalandırma mekanizması değil, sosyal devletin sağlık güvencesi olmalıdır" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na tepki gösterdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre GSS primi, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranından yüzde 6’sına yükseltildi; böylece aylık prim tutarı 780 TL civarından bin 560 TL düzeyine çıktı. Düzenleme 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak ve 1 Ocak 2026’da asgari ücrete yapılacak zamla birlikte primler yeniden artacak.

 

Durmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası primi, işsizlerin, güvencesiz çalışanların ve geliri olmayan milyonlarca yurttaşın sırtına yüklenmiş bir yüktü. Şimdi bu yük, yeni dönem için bir gecede iki katına çıkarılıyor. GSS, yoksulluğu cezalandırma mekanizması değil, sosyal devletin sağlık güvencesi olmalıdır" dedi.

"SAĞLIK HAKKI DEVLETİN TEMEL GÖREVİ"

 

Durmaz, artışın özellikle düzenli gelir elde edemeyen milyonlarca yurttaşı zorlayacağını vurgulayarak, "Bu artış geçmiş dönem GSS borçlarını kapsamasa da bugünden sonra her ay tahakkuk edecek prim tutarı iki katına çıkmıştır. Zaten önceki borcunu ödeyemeyen insanların bundan sonra birikmeye devam edecek borçları daha yüksek olacak. İnsanlar temel gıdasını, kirayı zor öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık güvencesini erişilebilir kılmak yerine primleri artırmayı tercih etmiştir" ifadesini kullandı. GSS kapsamına giren kesime dikkat çeken Durmaz, şöyle devam etti:

 

"GSS, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan herkes GSS kapsamındadır. Bugün getirilen zam, bir kalem teknik düzenleme değil; milyonlarca hanenin mutfağını ilgilendiren siyasi bir tercihtir. Sağlık hakkı, prim borcuna ve cezaya bağlanamaz; bu devletin temel görevidir. GSS primine yapılan bu zam derhal geri çekilmelidir. Gelir testi kriterleri insanca yaşamı esas alacak şekilde güncellenmeli, GSS sisteminin yükü dar gelirli ve işsizlerin üzerinden alınmalıdır. İnsanlar e-Devlet’e girip her ay artan prim tutarını gördüğünde umutsuzluğa kapılmamalı; sosyal devletten adalet ve koruma görmelidir."

 

 

 

#Resmi Gazete #tokat #GSS #genel sağlık sigortası

