CHP’li Özgür Karabat’tan ÖTV artışına sert tepki: 'Bunun adı artık zorbalıktır'

Binek otomobillerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah ve oranlarında yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirildi, bazı modellerde mevcut oranlar korundu, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, araçlarda ÖTV artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Rasyonel zemin diye göreve gelen Mehmet Şimşek, bu iki yılda halka kan kusturmaktan başka bir iş yapmadı. Şimdi de gece yarısı kararıyla arabalarda uygulanan ÖTV’yi artırdı. İnsanlar iyi bir arabaya binmesin, gezmesin, eğlenmesin, kaliteli zaman geçirmesin diye elinden geleni yapıyor. Bunun adı artık zorbalıktır.

"NEFES ALMAYA HENÜZ VERGİ KONMADI AMA ONUN DA ADI 'KARBON SALIMI'"

19 Mart darbesinin mali ayağını yöneten Mehmet Şimşek, vergi artışlarıyla halka zorbalık yapmaktadır. Köprüden geçtin, ücret öde. Geçmedin, garanti öde. Araba alırken vergi, benzin alırken vergi, satarken vergi, yolda giderken vergi, kaza yaparsan yine vergi. Nefes almaya henüz vergi konmadı ama onun da adı 'karbon salımı' diye dolanıyor ortalarda.

"TOPLUMDAN TOPLANAN HER KURUŞ, YUKARIDA ŞATAFATLI BİR YAŞAMI BESLİYOR"

Bütçe disiplini yok ve artan bütçe açığını kapatmak için, halkın kullandığı arabalara gözünü dikiyor. Oysaki araba bir lüks değil, ihtiyaçtır. Bir Deli Dumrul hükümetiyle karşı karşıyayız. Vergiyi tabana yaymak bahanesiyle toplumdan toplanan her kuruş, yukarıda şatafatlı bir yaşamı, faizcileri, ihale vurguncularını, kamu gücü ile zenginleşenleri besliyor. Hesap verme yok, sorgulama yok. Ama 'yeni vergi düzenlemeleriyle mali disiplini sağlıyoruz' gibi süslü cümlelerle halkın alın teri bir kalemde siliniyor.

Devlet dediğin; halkına yük bindiren değil, yükü hafifleten ve adil paylaştırandır. Ama AKP, Deli Dumrul’un hikâyesini yeniden yazıyor. Zorba Mehmet Şimşek de günü gelecek, yaptıklarının hepsini tek tek Yüce Divan’da verecek."