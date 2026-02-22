CHP'li Tanrıkulu, tutuklu Alican Uludağ'ı ziyaret etti: 'Cumhurbaşkanı şikayetçi olmamasına rağmen tutuklandı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, gazeteci Alican Uludağ'ı tutuklu bulunduğu İstanbul Metris Cezaevi'nde ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında bir açıklama yapan Tanrıkulu, Uludağ'ın sağlığının iyi olduğunu, herkese selam ve sevgilerini ilettiğini aktardı. Tanrıkulu, sözlerinin devamında Uludağ'ın tutuklanmasına giden süreçle ilgili şu vurgularda bulundu:

"Alican Uludağ Ankara’da yaşayan bir gazeteci. İkametgahı Ankara’da. Soruşturmaya konu edilen paylaşımlarını da Ankara’da yapmış. Hakkındaki iddia 'Cumhurbaşkanına hakaret' Peki Cumhurbaşkanı nerede? O da Ankara’da. Öyleyse soruşturma neden İstanbul’da yürütülüyor? Bunun makul ve hukuki bir cevabı yok.

Ne yazık ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fiilen Türkiye Cumhuriyeti’nin her yerinde, herkes hakkında soruşturma yürütme yetkisini kendinde gören bir pratiğe yönelmiş durumda. Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaşayan, herhangi bir yurttaş hakkında dosya açılabiliyor."

"ERDOĞAN'IN ŞİKAYETİ OLMAMASINA RAĞMEN..."

Ayrıca Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturmanın bir yıl önce yaptığı paylaşımlara dayandığına dikkat çeken Tanrıkulu, "Cumhurbaşkanı ya da avukatları tarafından yapılmış bir şikayet olmamasına rağmen, resen başlatılan bir soruşturma sonucu tutuklandı. Bu tablo açıkça hukuka aykırıdır. Yeni mi? Elbette değil. Ancak bu süreçle birlikte hukuksuzluklara bir yenisi daha eklenmiştir" dedi.

Tanrıkulu sözlerini "Yaşananların tamamı hem adliyenin hafızasında, hem verdiğimiz soru önergeleriyle Meclis’in hafızasında hem de bizim hafızamızda kayıtlıdır. Hiçbiri silinmeyecektir. Bunun böyle bilinmesini isterim" diyerek tamamladı.