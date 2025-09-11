CHP'li Tezcan'dan AYM'nin Murat Çalık kararına tepki: 'Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, AYM'nin, "tahliyesine yönelik tedbir talebini" reddetmesine tepki gösterdi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi, '1. Başvurucunun tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddine, 2. Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine' şeklinde karar verdi. Yani diyor ki; teyakkuzda olmayı gerektirecek düzeyde sağlık durumu riski var. Ama tahliyeye gerek yok! Yahu tutukluluk istisnai bir önlemdir. Masumiyet karinesi asıldır. Tedbir kararı verilmesini gerektirecek kadar ciddi bir sağlık riskinde nasıl olur da tutukluluğa devam dersiniz? Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır" dedi.