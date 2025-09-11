Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Tezcan'dan AYM'nin Murat Çalık kararına tepki: 'Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır'

CHP'li Tezcan'dan AYM'nin Murat Çalık kararına tepki: 'Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır'

11.09.2025 12:32:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li Tezcan'dan AYM'nin Murat Çalık kararına tepki: 'Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "tahliyesine yönelik tedbir talebini" reddetmesine tepki gösterdi. Tezcan, "Tedbir kararı verilmesini gerektirecek kadar ciddi bir sağlık riskinde nasıl olur da tutukluluğa devam dersiniz? Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, AYM'nin, "tahliyesine yönelik tedbir talebini" reddetmesine tepki gösterdi.

 

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi, '1. Başvurucunun tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddine, 2. Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine' şeklinde karar verdi. Yani diyor ki; teyakkuzda olmayı gerektirecek düzeyde sağlık durumu riski var. Ama tahliyeye gerek yok! Yahu tutukluluk istisnai bir önlemdir. Masumiyet karinesi asıldır. Tedbir kararı verilmesini gerektirecek kadar ciddi bir sağlık riskinde nasıl olur da tutukluluğa devam dersiniz? Hukuktan vicdanı çıkarırsanız geriye zorbalık kalır" dedi.

İlgili Konular: #CHP #Bülent Tezcan #Mehmet Murat Çalık

İlgili Haberler

Murat Çalık cezaevinden fotoğraf paylaştı: 'Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni'
Murat Çalık cezaevinden fotoğraf paylaştı: 'Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni' İzmir'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı.
Son Dakika... AYM'den Murat Çalık kararı
Son Dakika... AYM'den Murat Çalık kararı AYM, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yapılan tahliye talebini reddetti.