CHP'li Uzun'dan Savcı Sayan'ın iddialarına ilişkin soru önergesi: '9 gündür neden görmezden geliniyor?'

CHP Muğla Milletvekili Uzun, soru önergesinde, eski Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan'ın 21 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı ve çok konuşulan açıklamasını Meclis'e taşıdı.

Uzun, Sayan'ın "Sayın Cumhurbaşkanına en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun.. PKK ve FETÖ'yü idare, CHP'yi dizayn ediyorsun.. AK Parti'yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun.. Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun.. Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun.. Beş kuruş vermeden büyük şirketlere yüzde 50 ortak oluyorsun.. Devletin arazilerine doymuyorsun. Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende.. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz. Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun?" ifadelerini kullandığını aktardı.

Uzun, bu paylaşımıyla Savcı Sayan'ın işaret ettiği kişinin işlediği suçları sıraladığını ve suç ihbarında bulunduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na konuşma yaptığı kürsüden iner inmez 9 dakika içinde soruşturma açan savcılık, Savcı Sayan'ın bu önemli iddialarını 9 gündür görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK HAREKETE GEÇMELİ, SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Adalet Bakanlığını harekete geçmeye davet eden Uzun soru önergesinde, "Savcı Sayan'ın yaptığı açıklamayla medyanın ve büyük şirketlerin el değişmesinde etkin rol oynamaktan, para vermeden şirketlere ortak olmaya ve rantiyeciliğe kadar suçlamaların odağında kim ya da kimler varsa ortaya çıkarılmalıdır. Derhal bu konuda bir soruşturma başlatılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalı varsa suçlu ya da suçluların, gereği yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Uzun, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Savcı Sayan'ın beyanları üzerine başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Savcı Sayan'ın suç duyurusu/ihbarı niteliğindeki bu paylaşımından sonra ifadesine başvurulmuş mudur? Savcı Sayan'ın, açıkça terör örgütleri ile ilişkisi olduğunu ve bazı şirketlere hiç para vermeden yüzde 50 ortak olduğunu ifade ettiği kişiyi araştırmak ve bulmak için harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Bu şahıs her kimse hangi devlet arazilerini almıştır? Savcı Sayan'ın söylemi ile 'doymuyorsun' dediği devlet arazileri hangileridir? Savcı Sayan'ın 'Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende' dediği şahsın, hangi ihaleleri aldığı, bu ihalelerin hangi yolla kendisine verildiği ve bu ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı araştırılacak mıdır? Bu şahıs her kim ya da kimse, hangi medya kuruluşları ve şirketlerin el değiştirmesinde etkin rol oynamıştır? Bu etkinlik nasıl sağlanmıştır? El değiştiren medya kuruluşu ve şirketlerin yetkililerinin de içinde bulunduğu bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?"