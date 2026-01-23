Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Rusya’ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde 9 milyar 819 milyon dolar

CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Rusya’ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde 9 milyar 819 milyon dolar

23.01.2026 13:01:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Rusya’ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde 9 milyar 819 milyon dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Rusya'ya Akkuyu Nükleer Güç Santrali işiyle ilgili verdiği 'yatırım teşviki' kapsamında devasa bir vergi indirimi yaptığını ortaya çıkardığını belirterek "Rusya'ya yapılan vergi indirimi tutarı 9 milyar 819 milyon dolar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mersin'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde büyük ölçekli bir vergi indirimi uygulandığını tespit ettiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Image

Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Akkuyu Nükleer A.Ş. adına düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin verileri yayımladı.

Söz konusu belgedeki verileri incelediklerini belirten Yavuzyılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin söz konusu proje kapsamında Rusya’ya devasa boyutlarda vergi muafiyeti sağladığını ifade etti.

VERGİ İNDİRİMİ TUTARI 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yapılan tespitlere göre Rusya'ya sağlanan vergi indirimi tutarının 9 milyar 819 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildiren Deniz Yavuzyılmaz, bu meblağın güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 425 milyar Türk lirasına tekabül ettiğini vurguladı.

Deniz Yavuzyılmaz, ayrıca şunları kaydetti:

"AKP'nin, Rusya'ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde verdiği yatırım teşviki kapsamında devasa bir vergi indirimi yaptığını tespit ettik. Rusya'ya yapılan vergi indirimi tutarı 9 milyar 819 milyon dolar. Güncel kurla 425 milyar lira. Bunun adı, emekliye verilmeyen paranın, yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesidir."

İşte Yavuzyılmaz'ın paylaştığı o belgeler:

Image

Image

Image

Image

 

 

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #Akkuyu Nükleer Güç Santrali #Rosatom

İlgili Haberler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında haklarını isteyen işçilere çok sert müdahale
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında haklarını isteyen işçilere çok sert müdahale Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan işçiler, çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili talepleri için yaptı. İşçilere jandarma TOMA ile müdahale etti.
CHP'li Kış'tan Akkuyu eleştirisi: 'Risk bizde, kontrol başkasında'
CHP'li Kış'tan Akkuyu eleştirisi: 'Risk bizde, kontrol başkasında' CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesini sert sözlerle eleştirdi. TENMAK üzerinden yürütülen enerji politikalarının bilimden ve kamudan uzaklaştığını vurgulayan Kış, Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden Türkiye’nin enerji egemenliğinin devredildiğini söyledi.
CHP'li Bozoğlu'ndan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin 'nükleer atık' uyarısı: AFAD'ın ve Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu bilgilendiren çalışmalar yapması lazım
CHP'li Bozoğlu'ndan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin 'nükleer atık' uyarısı: AFAD'ın ve Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu bilgilendiren çalışmalar yapması lazım CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Türkiye'de nükleer çalışmalarda yeterince önlem alınmadığını belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde en büyük problemin nükleer atıklar olduğunu dile getirdi.