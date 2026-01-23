CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Rusya’ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde 9 milyar 819 milyon dolar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mersin'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde büyük ölçekli bir vergi indirimi uygulandığını tespit ettiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Akkuyu Nükleer A.Ş. adına düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin verileri yayımladı.

Söz konusu belgedeki verileri incelediklerini belirten Yavuzyılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin söz konusu proje kapsamında Rusya’ya devasa boyutlarda vergi muafiyeti sağladığını ifade etti.

VERGİ İNDİRİMİ TUTARI 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yapılan tespitlere göre Rusya'ya sağlanan vergi indirimi tutarının 9 milyar 819 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildiren Deniz Yavuzyılmaz, bu meblağın güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 425 milyar Türk lirasına tekabül ettiğini vurguladı.

Deniz Yavuzyılmaz, ayrıca şunları kaydetti:

"AKP'nin, Rusya'ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde verdiği yatırım teşviki kapsamında devasa bir vergi indirimi yaptığını tespit ettik. Rusya'ya yapılan vergi indirimi tutarı 9 milyar 819 milyon dolar. Güncel kurla 425 milyar lira. Bunun adı, emekliye verilmeyen paranın, yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesidir."

İşte Yavuzyılmaz'ın paylaştığı o belgeler: