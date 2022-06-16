CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için liderleri işaret etti: 6’lı masa belirleyecek

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan’da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. Edinilen bilgiye göre toplantının kapalı kısmında katılımcıların sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını 6’lı masadaki liderlerin belirleyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun adaylıkla ilgili, “Devleti tanıyacak, kapsayıcı olacak, liyakat sahibi olacak ve herkesi kucaklayacak” tarifini yinelediği öğrenildi.

HDP’yle ittifak halinde olup olmadıkları sorulan Kılıçdaroğlu’nun, “Biz her partiyle görüştüğümüz gibi HDP ile de görüşüyoruz. HDP de Meclis’te temsil edilen bir parti ve diğer partilerin milletvekilleri genel kurulda onların başkan vekilinden söz istiyor” karşılığını verdiği kaydedildi. Ekonomi ağırlıklı sorularla geçen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, Merkez Türkiye Projesi’ni anlattığı ve “Üretim ekonomisine geçeceğiz. Çiftçinin hangi ürünü ektiği zaman kâr edeceği belirlenecek” dediği öğrenildi.

"SARAY’IN KEYFİ YERİNDE"

Toplantının basına açık bölümünde de konuşan Kılıçdaroğlu, “Saray’da oturanlar, keyifleri yerinde. Hiçbir dertleri yok onların. Türkiye’den milyon dolarları Amerika’ya gönderiyorlar. Sizin evlatlarınız işsizken onların evlatları beş yerden, altı yerden maaş alıyorlar. Bu adalet midir?” dedi.

Birlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Sorunu demokratik yollarla çözmemiz lazım. ‘Gelin, bizim partiye oy verin’. Yok arkadaşlar. Öyle basit bir çağrı da yapamayacağım. Yaptığım çağrı şudur: Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. İşsiz evlatlarınızı, fakir fukarayı, esnafı, evinde tencere kaynamayan kadının halini düşünün. Ondan sonra vicdanınız neyi emrediyorsa gidin, oyunuzu o partiye verin” ifadelerini kullandı.

CANAN HANIM’I YÜREĞİMİZE YAZDIK

Buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğini düşürmesine ilişkin, “Canan Kaftancıoğlu, görevinin başındadır. İl başkanı olarak görev yapıyor. Biz, Canan Hanım’ı İstanbul il başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz” dedi.

“Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz?” diyen Kılıçdaroğlu, “Biz CHP’yiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde Kuva-yı Milliye vardır. Adaleti savunuyoruz. Biz buna uymayız. ” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, DBP’li Salihe Aydeniz’in polise yumruk atmasına ilişkin soruya da “Asla doğru bulmayız. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil” karşılığını verdi.