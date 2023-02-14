CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Hatay’ı ayağa kaldıracağız’

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 06:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün partisinin MYK toplantısını olağanüstü olarak deprem bölgelerinden Hatay’da topladı. Toplantıya belediye başkanları da katıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı bölümünde, “Hatay gibi Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselem’ dediği bir yerin böyle enkaz altında kalması kabul edilemez. Bu kenti yeniden kuracağız, ayağa kaldıracağız” dedi.

Toplantıda, şu an deprem bölgelerindeki en temel sorunlardan olan barınma, ısınma ve seyyar tuvalet sıkıntısının nasıl giderileceğine ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

MYK üyeleri konuyla ilgili, “Belediyelerimizle konteyner kentler kurarak vatandaşlarımızın hayatını normalleştirmeye çalışacağız. Konteyner siparişleri verilmeye başladı. Seyyar tuvalet üreten belediyelerimiz var. Güvenlik problemi olmayan bir ortamda, bu zor kış koşullarında, halkın yaşamını sürdürebileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

Öte yandan toplantıda üniversitelerin deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçmesinin konuşulduğu da aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili “Sonuna kadar bu uygulamanın karşısındayız” dediği belirtildi.