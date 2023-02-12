Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'Genel Merkez binamız dahil vermeye hazırım'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:43

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:22

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen, 10 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından YÖK, dün yaptığı açıklamada üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğu açıklamasında bulunmuştu.

YÖK'ün aldığı 'uzaktan eğitim' kararına sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

'GENEL MERKEZ BİNAMIZ DAHİL VERMEYE HAZIRIM'

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.

Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."