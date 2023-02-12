Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Bu son olsun

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:04

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 01:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "1 saat sonra burada buluşalım" diyerek sözünü verdiği açıklamayı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, CHP lideri şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısıyla sesleniyorum sizlere. Buralarda çok mücadele var çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun, canhıraş bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarını parçalayarak o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar. Enkazın karanlığına bir damla ışık alabilmek için.

"YAPRAK DÖKÜYOR HER YANIMIZ"

Türkiye’nin evlatları yüreklerini koymuş durumdalar. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onları asla unutmayacaktır. Çok can yitirdik halkım çok. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına ama Allah sıralı ölüm versin deriz ya, keşke olsaydı be, yaprak döküyor her yanımız.

Bir de enkazdan kurtulanlar var ki öldürücü soğukta sokaklardan can cana vermiş direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil. Çadır yok tuvalet yok. Sizin de bildiğiniz şeyler işte bu zifiri karanlık saatlerinde daha ne anlatayım ben size. Bu günü asla unutmayalım halkım, düşen yerde kalmasın, mazlumun hakkı divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda.

"ÖNÜMÜZDEKİ YOL ÇOK UZUN OLACAK"

Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik, bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye’nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil, tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız. İnanın bu sadece iktidar değişimiyle olmaz, daha büyük değişimler lazım bize. Zarar gören her değerimizi bir bir tamir ederek, çok güçlü bir değişim yaratmalıyız.

"BU SON OLSUN"

Güçlü bir sosyal devleti vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan hiç bir devleti, bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Bir daha önlenebilir nedenlerden dolayı böylesine bir acı yaşamayalım. Bu son olsun, bu son”