CHP'nin Balıkesir "Milletin Sesi" mitingi saat kaçta? Balıkesir Milletin Sesi mitingi nerede?
CHP, Kılıçdaroğlu’nun yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de yapacak. CHP'nin Balıkesir Milletin Sesi mitingi saat kaçta? Balıkesir Milletin Sesi mitingi nerede?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerini hafta sonu Balıkesir’de sürdürecek.
BALIKESİR MİLLETİN SESİ MİTİNGİ NE ZAMAN?
Balıkesir Milletin Sesi mitingi 24 Temmuz'da gerçekleşecek.
BALIKESİR MİLLETİN SESİ MİTİNGİ SAAT KAÇTA?
Balıkesir Milletin Sesi mitingi saat 18:30'da başlayacak.
BALIKESİR MİLLETİN SESİ MİTİNGİ NEREDE?
CHP'nin Balıkesir Milletin Sesi mitingi Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleşecek.
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