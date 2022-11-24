Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

24 Kasım 2022 Perşembe, 13:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı “haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

Terbiyeden bağışık dil ürünü: "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" hakaret sözleri nedeniyle ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, "tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir!"

"Erdoğan'ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!" talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..