Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 13:15
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı “haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

Terbiyeden bağışık dil ürünü: "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" hakaret sözleri nedeniyle ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, "tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir!"

"Erdoğan'ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!" talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..

 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler