Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı “haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
Terbiyeden bağışık dil ürünü: "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" hakaret sözleri nedeniyle ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, "tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir!"
"Erdoğan'ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!" talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..
Terbiyeden bağışık dil ürünü:— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 24, 2022
"Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz"
hakaret sözleri nedeniyle ve
Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun,
"tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir!"
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