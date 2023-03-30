CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakibi İnce'yi ziyaret etti: 'Destek' değil 'nezaket'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Seçimde sandık güvenliği ve partilerin seçim çalışmalarının gündeme geldiği belirtilen toplantıda, İnce’nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi yönünde bir isteğin gündeme gelmediği öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve İnce ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Lütfedip, bizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederim. Depremi görüştük. Bu konuda hazırladığımız bir kanun teklifiyle ilgili bilgi verdim. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok ötesinde Türkiye’nin sorunları. Türkiye’nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam Sayın İnce de o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırıp çözümler üretmek de bizim görevimiz” dedi.

‘ÇEKİLİYORUM DEMEDIİM’

İnce de siyasette ittifak olması gerektiğini söyleyerek “Ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk’ü tartıştırmayız, teröre karşıyız. Hizbullah’ına, FETÖ’süne, PKK’sine karşıyız. Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız. Sığınmacıların gönderilmesi konusunda kararlıyız. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da “göndermek” istediğini söyleyen İnce, “Kibirlidir. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir” diye konuştu.

İnce, “Adaylıktan çekilecek misiniz” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey demedim. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK’liler, FETÖ’cüler bize ateş ediyor” yanıtını verdi.

‘ADAYLIK KONUŞULMADI’

Görüşmede, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun ise gündeme gelmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP kanadından İnce’nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde bir istek gelmedi. Olası işbirliğinin de gündem olmadığı belirtilirken, seçim konusunun yalnızca sandık güvenliği ve partilerin seçim çalışmalarıyla sınırlı kaldığı kaydedildi.

İNCE’YE TEKLİF GİTMEDİ

Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu’nun görüşmeden bir gece önce yaptığı açıklama ziyarette etkili oldu. Dudu, “Görüşme nezaket ziyareti, başka bir beklenti içinde olunmamalı” ifadelerini kullandı. CHP’li kaynaklar, bu sözler üzerine görüşme stratejisini “Masaya davet edersek olumsuz yanıt alırız” şeklinde belirledi. Masada, İnce’ye “Millet İttifakı’na katıl, adaylıktan çekil” denilmedi. Dudu’nun açıklamasında olduğu gibi görüşme “nezaket ziyareti”den öteye gitmedi.

Muharrem İnce de akşam saatlerinde katıldığı televizyon yayınında kulislerdeki bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. İnce, “İttifaka katılma teklifi geldi mi” sorusuna “Hayır, konuşulmadı” yanıtını verdi. “Görüşür müsünüz” diye sorulan İnce, “Her şey olabilir” açıklaması yaptı.

‘HAKLI ÇIKTIĞIMI ZAMAN GÖSTERECEK’

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce akşam katıldığı programda iddialı konuştu. İnce, “Oy bölmesi diye bir şey yoktur. Bu, insanlara yalan söylemektir. En fazla AK Parti’den, en az CHP’den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, hırslarımın ve egomun peşinde değilim, o kadar siyasi deneyimim var. Haklı çıktığımı zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

