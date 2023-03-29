Son Dakika: İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 18:06

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 18:40

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı ve 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Muharrem İnce ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Özgür Özel eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında İnce, 'ilke' vurgusu yaparken Kılıçdaroğlu, sık sık kullandığı Halil İbrahim sofrasını genişletmek istediklerini ifade etti.

'HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'çözüm' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"

'KÖROĞLU GİBİ VURUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Muharrem İnce ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.

İNCE'YE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Eski CHP milletvekillerinin adaylıktan çekilmesi için çağrı yaptığı İnce, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.

TOPLANTI SONU DİKKAT ÇEKTİ

Ortak basın açıklamasının ardından İnce'nin Kılıçdaroğlu ile tokalaşması sırasında "Hoş geldiniz, güle güle" demesi dikkat çekti.