CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ’da yurttaşlarla buluştu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu’daki grup toplantılarının sonuncusunu Elazığ’da yaptı. Elazığ CHP’nin 1977’de Faik Öztürk’ün ardından milletvekili çıkaramadığı bir bölgeydi. Daha önce Tunceli’den milletvekili olan Gürsel Erol, bu eksikliği geçen seçimde kırdı ve CHP’nin Elazığ milletvekili olarak seçilmeyi başardı. Erol’un CHP tabanıyla olan olumlu ilişkileri, CHP’li olmayan tabanla da sürüyor.

Kentte Erol ve ekibinin örgütlediği CHP’nin coşkusu Kılıçdaroğlu’nun programlarına katılımda da kendisini gösterdi. Okul temelinin atılacağı bölgedeki apartmanların pencerelerinden ve balkonlarından programı izleyen ve alkışlayanları da gözledik.

İKTİDARIN BASKISI

Elazığlılarla konuşunca Kılıçdaroğlu’na farklı yaklaştıklarını gözlemledik. Kılıçdaroğlu çocukluğunun bir bölümünü ve lise eğitimini babasının görevi nedeniyle bu kentte yapmış. Akrabalarının önemli bir bölümü de Elazığ’da yaşıyor. Bu nede-nle “Kılıçdaroğlu Elazığ’ın evladı” olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda Elazığ’da oy sorunu olmayacağı düşünülüyor.

Elazığlılarla sohbet ederken AKP’den kopanlara yönelik baskıları anlatıyorlar. Bir Elazığlı, “Sosyal medyadan bir mesaj paylaştım. Sonra beni silahlı kişiler ölümle tehdit etti. Çevremdekilerin müdahalesiyle kurtuldum” diye anlatıyor. Başka bir Elazığlı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kenti ziyareti sırasında, “Bizi bunlardan kurtarın” diye seslenmiş. “Babacan’ın bölgeden ayrılmasından sonra üç sivil polis geldi. Kimlik bilgilerimi aldı, fotoğrafımı çekti gittiler” diyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla iktidara tepkili olan yurttaşlar, bu tepkilerini taşrada, Anadolu kentlerinde belli edemiyor.