İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:06
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

İYİ Parti Genel Merkez'inde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, bir saat 15 dakika sürdü.

DAVUTOĞLU CHP LİDERİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.


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