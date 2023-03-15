İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:06

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

İYİ Parti Genel Merkez'inde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, bir saat 15 dakika sürdü.

Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener,



Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi.



Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/onDIdGUnhU — İYİ Parti (@iyiparti) March 15, 2023

DAVUTOĞLU CHP LİDERİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.