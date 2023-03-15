İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
İYİ Parti Genel Merkez'inde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, bir saat 15 dakika sürdü.
Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener,— İYİ Parti (@iyiparti) March 15, 2023
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi.
Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/onDIdGUnhU
DAVUTOĞLU CHP LİDERİ İLE DE GÖRÜŞECEK
Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!