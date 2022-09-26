Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki kampta partililere talimat verdi: 'İktidar vekili gibi düşünün'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İzmir kampının son günündeki toplantıda 6’lı masa vurgusu yaparak milletvekillerine “Sahada olun” talimatı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, partisinin yasama yılı öncesi düzenlediği kampta milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda hem yeni yasama yılına ilişkin önerileri dinledi hem de güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu toplantıda 6’lı masaya ilişkin “Sonuna kadar kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Bu birliktelik Türkiye’nin birleşmesini, kucaklaşmasını sağlayacak. Bütün görüşlerin birbirini anlamasına neden olacak. Buna sonuna kadar sahip çıkacağız” değerlendirmesini yaptı. Milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu’nun, “Asla gevşemeyin. Her insanımıza ulaşmaya çalışacağız. İnsanlara sorunlarının ne olduğunu soracağız. Sorunlarına cevaplarımızı, projelerimizi anlatacağız. Bugüne kadar bütün çözümleri biz inşa ettik. Şu anda göreve hazırız. Sizin göreviniz insanlara çözümlerimizi anlatıp hazır olduğumuzu hissettirmek. Bunun için yeterli projeye, bilgiye, alt yapıya sahibiz” dediği aktarıldı.

"YÖNETİME TALIBIZ"

Kılıçdaroğlu’nun iktidar vurgusu yaptığı da öğrenilirken, “Devleti yönetmeye talibiz. Kendinizi iktidar milletvekili gibi düşünün ve toplumu öyle kucaklayın” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu, 2 Ekim’deki 6’lı masa buluşması için bugün liderler turuna başlayacak. Kılıçdaroğlu önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşecek.