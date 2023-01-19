CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’de görevli büyükelçilerle yemekte buluştu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 00:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

Buluşmanın geleneksel yeni yıl yemeği kapsamında yapıldığı ve 26 elçinin katıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre toplantıda, elçilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınma ihtimalini sorması üzerine Kılıçdaroğlu’nun buna karşı sert tepki vereceklerini vurgulayarak, “Bunu yaparlarsa cehennemin kapılarını aralarlar. Bunu grup toplantımızda da dile getirdim” dediği kaydedildi. Elçilerin toplantıda “HDP cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını söyledi. Bu olursa seçimler ikinci tura kalabilir” yorumu yaptığı da aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun da bu yoruma, “Olabilir. Ancak bizim amacımız seçimi ilk turda kazanmak” karşılığını verdiği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileriyle de dün öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe ABD büyükelçisi, Kanada büyükelçisi, Avustralya büyükelçisi, Yeni Zelanda büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı katıldı.