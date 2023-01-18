Kılıçdaroğlu Gaziantep'te 'iktidar' sloganlarıyla karşılandı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 19:50

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 19:54

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gitti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Başdanışmanları Tuncay Özkan ile Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ile Bayram Yılmazkaya, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’nu havalimanında çok sayıda Gaziantepli yurttaş karşıladı. Kılıçdaroğlu, havalimanı binasından çıkarken folklor ekibi, Gaziantep yöresine ait halk oyunu oynadı. Meşale yakan Gaziantepli yurttaşlar Kılıçdaroğlu’nu, “İktidar”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşıladı.