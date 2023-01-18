Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkelerinin büyükelçileri ile görüştü

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 18:25

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 18:25

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkelerinin büyükelçileri ile bugün Ankara’da, öğle yemeğinde buluştu.

ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelesi milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.

