Can Atalay'ın arkadaşlarından çağrı: Halkın iradesine saygı istiyoruz
Hataylılar, TİP milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğunu protesto etti. Meslektaşları ve ailesi, Çağlayan Adliyesi’nde “özgürlük” çağrısı yaptı. Atalay ise cezaevinden “Herkes için adalet” mesajı gönderdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları, dün Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay ve annesi Şükran Atalay, gazeteci Zafer Arapkirli ve çok sayıda avukat katıldı. Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan TİP avukatlarından Bilge Hilal Bilgin şu ifadelere yer verdi:
“Milletin oylarıyla seçilen diğer milletvekilleri gibi Can Atalay’ın da derhal serbest kalması hukukun, anayasanın ve adaletin gereğidir. Hukukun ve anayasanın gereği yapılsın istiyoruz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. Adalet ve özgürlük istiyoruz.”
Atalay’ın avukatlarından Akçay Taşcı, ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u işaret ettiği açıklamasında “83. madde hâlâ oradaysa Atalay serbest bırakılmak zorundadır. Anayasanın 14. maddesini kötüye kullanan siyasi iktidarın kendisidir” ifadelerini kullandı.
HATAYLILARA MESAJ
Dün Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda Can Atalay için bir basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Atalay da Silivri 9 No’lu Cezaevi A-47’den Hataylılara mesaj gönderdi. Atalay mesajında, “Şimdi hep birlikte önümüzdeki yıllar için o sözü birbirimize vermeye Hataylılar ne der? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için!” ifadelerini kullandı.
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