CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 5'li çete çıkışı: '7 düveli gelse bir adım geri atmayacağız!'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin kuruluşunun 99. yılına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Hangi koşullarda Cumhuriyet kuruldu, Çanakkale'yi hepiniz bilirsiniz. Çanakkale'de mücadele ettiler ve geçilmez kıldılar. O geçilmeyen Çanakkale bir kişinin iradesiyle geçilir hale geldi.
Devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yürütme, yargı yok; demokrasi yok. Her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var.
Çetelerin kol gezdiği bir dönemde yaşıyoruz.
Bu ülkeyi kuranlara bizim borcumuz var. 99 yıldır bu partide görev alan herkes bu mücadelenin bir parçası oldu, bundan sonraki gelecek kuşaklar da bu mücadelenin bir parçası olacaklar.
Bugün, 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar kızdıkları, küfür ettikleri kişilerin ayaklarına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz.
"Bu can bu bedende kaldığı sürede papazı alamazsın" dedi. Söyleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti devleti adına konuşuyor. Tıpış tıpış verdiler. Ne demek bu? Baskılara katlanamıyor demektir. Çünkü açığı var demektir. Devleti yöneten bir kişiyi başka bir güç "Bak beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım" dediği anda, Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş devletin başındaki kişinin "Araştırmazsanız namertsiniz" demesi lazım.
Tarihin CHP'ye yüklediği ciddi bir görev var. Bu görevi şuanda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korkuya yer yok, olamaz zaten. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz, eğemeyiz! Bizim mücadelemiz bir hak, halk ve bağımsızlık mücadelesidir.
Birileri 5'li çeteleri, kendi medyasını, yolsuzluk yapanı harekete geçirebilir. Onların 7 düveli gelse bir adım geri atmayacağız. Linç girişiminde bulunuldu, kurşunlar atıldı, öldürülmek istendik ama tek adım geri atmadık. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
Gençlerimiz hayallerini yurtdışında arıyorsa burada bir sorun vardır. Bir kere söyledim bir kere daha söyleyeğim; sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır"
Ayrıntılar geliyor...
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